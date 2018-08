Mexic, record mondial la hotdogi Timp de mai multe ore, in orasul Zapopan din zona metropolitana Guadalajara (centru), participantii la actiune au asamblat 10.000 de hotdogi. Echipati cu manusi, masti si casti pentru a respecta riguroasele masuri sanitare, acestia au pozitionat chiflele in zigzag, una in continuarea celeilalte, formand un sir de 1,417 kilometri, dupa care le-au umplut cu crenvursti. 2000 de persoane, invitate la degustare Hotdogii au fost ulterior asezonati cu 100 de kilograme de sos de rosii, 100 de kilograme de maioneza si 75 de mustar. Regulile au fost foarte clare: ''Fiecare hotdog trebuie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

