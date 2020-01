Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex anunța ca va instala panouri de protecție in stațiile aglomerate, pentru a limita accidentele Incident cu final dramatic in București, la metrou. Un barbat in varsta de 45 de ani a cazut pe șinele trenului, in stația Pacii. Pentru că totul s-a întâmplat prea repede, mecanicul…

- Metrorex intentioneaza sa instaleze panouri de protectie in statiile foarte aglomerate. Anuntul vine cupa incidentul de sambata seara cand un barbat de 40 de ani a cazut pe sinele trenului.

- Metrorex a scos la licitație reabilitarea magistralei Berceni-Pipera, folosita masiv de catre corporatiștii care lucreaza in nordul orașului, investiția fiind estimata la 450 de milioane de lei. Traficul ar putea fi restricționat sau chiar suspendat pentru realizarea lucrarilor, scrie Cotidianul.Se…

- Un barbat a incercat sa se sinucida, miercuri, la statia de metrou Piata Unirii si s-a intins pe liniile trenului, insa a fost salvat la timp dupa ce angajatii Metrorex au oprit curentul, potrivit Mediafax .

- Metrorex celebreaza marti 40 de ani de la punerea in circulatie cu calatori a primului tronson de metrou Semanatoarea (in prezent, Petrache Poenaru) - Timpuri Noi. Pentru a marca acest moment important,...

- Circulatia trenurilor de metrou va fi prelungita vineri cu o ora, ca urmare a desfasurarii partidei de fotbal dintre selectionatele Romaniei si Suediei, conform unui comunicat Metrorex, scrie Agerpres. "Ministerul Transporturilor si Metrorex, alaturi de Federatia Romana de Fotbal, vin in sprijinul…

- Calatoriile cu metroul pot fi platite cu orice card contactless, cu telefonul sau cu ceasul inteligent, direct la turnicheți, dar deocamdata serviciul este disponibil in noua stații de metrou, a anunțat Metrorex.

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat ca a incheiat un parteneriat cu Metrorex prin care rezumatele meciurilor din Liga 1 vor putea fi vazute in stațiile de metrou din București, potrivit lpf.ro. LPF a transmis ca, incepand cu data de 15 noiembrie, 600.000 de bucureșteni vor putea vedea zilnic…