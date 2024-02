Un nou teren aproape de Ploieşti Unul dintre proiectele importante ale Primariei comunei Targșoru Vechi este construirea Bazei Sportive TIP 1, situata in zona Parcului Industrial Strejnicu, proiect derulat prin Compania Naționala de Investiții. Execuția lucrarilor urmeaza a se demara in data de 4 martie 2024, iar termenul de realizare este de 9 luni. Baza sportiva va cuprinde: 1. Teren pentru fotbal – are dimensiunile suprafeței utile de evoluție 75,50 x 117,00m și cele ale suprafeței utile de joc 68,00 x 105,00m Dotari și echipamente exterioare: – Gradene tribune pentru 500 de spectatori – Porți de fotbal – Tabela de marcaj… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

