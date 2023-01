Metodă de păcălire a șoferilor din București: Femei cu 'bebeluși' de cârpe în brațe cerșesc bani de lapte praf (FOTO) Polițiștii locali din Sectorul 6 au amendat mai multe femei care cerșeau la semafoare cu bebeluși in brațe, dar aveau in brațe papuși din carpe bagate in salopete de copil. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

