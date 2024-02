Un bucureștean a sunat la 112 să comande pizza pentru a transmite că se află în pericol Un barbat din București a sunat la 112 sa comande pizza pentru a le transmite operatorilor, intr-un limbaj codificat, ca se afla in pericol. Acesta se afla intr-o mașina care circula in Sectorul 6 al Capitalei. Șoferul autovehiculului, care se afla in stare de ebrietate, a fost prins in cele din urma de polițiști. Un bucureștean a sunat la 112 sa comande pizza pentru a transmite ca se afla in pericol Totul s-a petrecut vineri dimineața in jurul orei 06:00, cand un barbat a sunat la 112 pentru a scapa dintr-o situație potențial periculoasa. Acesta le-a transmis operatorilor ca dorește sa comande… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care se afla, vineri, intr-o masina care circula in Sectorul 6 al Capitalei a sunat la 112 si a anuntat ca este in pericol folosind un limbaj codificat inspirat dintr-un serial cunoscut. Barbatul a cerut o pizza, iar cea care i-a raspus apelului a ințeles repede ca este vorba despre o infractiune…

- Un barbat care se afla, vineri, intr-o masina care circula in Sectorul 6 al Capitalei a sunat la 112 si a anuntat, printr-un limbaj codificat, ca se afla in pericol. Ulterior, politistii l-au prins pe sofer, care avea permisul suspendat si avea o alcoolemie de 0.28 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- ”In aceasta dimineata, 23 februarie 2024, Sectia 25 Politie, a fost sesizata, in jurul orei 06.00, prin sistem 112, cu privire la faptul ca o persoana, pasager intr-un autoturism ce se deplaseaza pe un segment de drum din Sectorul 6, sesizeaza o posibila stare de pericol. Pentru a da mai multe detalii…

- Un interlop din București, cunoscut cu porecla Robert Yoc, a fost arestat preventiv dupa ce l-a impușcat in antebrat cu un pistol cu bile pe varul sau primar, pe care il suspecta ca avea o relatie extraconjugala cu sotia sa. Barbatul se afla deja sub control judiciar pentru alta infracțiune.Incidentul…

- Un barbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, dupa ce a tras cu un pistol tip arsoft intr-un tramvai, a spart geamul de la usa altui tramvai, precum și fereastra unui apartament si ale mai multor magazine, in Sectorul 1, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.Faptele au…

- Femeia, in varsta de 50 de ani, a fost transportata de urgența pentru pentru acordarea de ingrijiri suplimentare, dupa ce și-a dat foc, miercuri, la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din Capitala, unde era internata, relateaza Agerpres.„Sectia 15 Politie a fost sesizata prin apel 112, cu privire…

- Doi baieți in varsta de 16 ani și 18 ani au disparut, cu trei zile in urma, dintr-un centru de tip familial din București. Polițiștii cer ajutor pentru a da de urma celor doi.Politia Capitalei a fost sesizata despre dispariția a doua persoane, un minor și un major care, in cursul zilei de 9 decembrie…

- Un barbat a fost arestat preventiv si alti doi sunt cercetati sub control judiciar dupa ce, alaturi de doi adolescenti minori, ar fi intrat in curtea unui imobil din Sectorul 6 al Capitalei si ar fi facut scandal, spargand geamuri si provocand distrugeri la autoturisme parcate in zona. Unul dintre ei…