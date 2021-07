Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana 8LightMinutes lanseaza albumul de debut printr-un concert care va avea loc in data de 2 iulie de la ora 20 in curtea cinematografului Arta. „Suntem foarte incantați sa va anunțam ca vom avea un concert cu ocazia lansarii primului nostrum album “Ebredj fel / Wake up”. Acest album…

- # Concert cu intrare gratuita sambata, in orașul de pe Valea Carcinovului Sambata, 19 iunie, in Targul Carcinov din Topoloveni, cu ocazia zilelor orașului, va avea loc o parada cu motociclete la ora 16:00 și, spre seara, va fi organizat un concert de muzica rock. De la ora 19:00 vor canta cei de la…

- Cantareata americana Billie Eilish va prezenta piese extrase de pe cel de-al doilea album de studio al ei, "Happier Than Ever", intr-un concert online ce va fi difuzat de grupul Amazon in intreaga lume pe 17 iunie, relateaza EFE. H.E.R. si Kid Cudi vor participa alaturi de Billie Eilish la acest eveniment…

- Recunoscand rolul esențial al companiilor mici și mijlocii in economia Romaniei, Vodafone vine in sprijinul acestora cu o platforma dedicata de resurse care sa le ajute sa se dezvolte și sa opereze cu succes intr-o lume digitala; Acces gratuit la materiale și informații utile despre subiecte relevante,…

- Cea de-a 7-a ediție a Gugulan Rock Open Air Festival va avea loc in perioada 13-15 august in Caransebeș, in zona Valea Cenchi, un loc care ofera o panorama deosebita asupra orașului și a zonei inconjuratoare, Ținutul Gugulanilor. Abonamentele și biletele achiziționate pentru festivalul care ar fi trebuit…

- Consiliul Național al Elevilor a anunțat lansarea unei platforme de e-learning denumita Vreau la examen, pentru a veni in ajutorul elevilor care susțin examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Opera Naționala București transmite online opera in concert „La Traviata” de Giuseppe Verdi. Spectacolul din acesta saptamana este un act cultural unic prin concept și calitate, care prezinta iubitorilor...

- Un concert simfonic sustinut de Filarmonica de Stat la Sala Thalia din Sibiu are loc la 8 aprilie 2021, si va putea fi vizionat online, gratuit, intre orele 19.00 si 20.30, potrivit https://www.filarmonicasibiu.ro/ro/events/concert-simfonic-8-aprilie-2021.