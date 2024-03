Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Amicus va invita sa participati la crosul caritabil „Alerg pentru mama", duminica, de la ora 11.00, in Parcul Nicolae Titulescu din Brașov. Asociatia ne propune sa ne unim, din nou, fortele, pentru a sprijini victimele violentei in familie. Gratie proiectului CASA ADRA, al Centrului de Primire…

- Asociația Prietenii Spitalului ”Dr. Constantin Opriș” organizeaza a 12-a ediție a concertului ”Ajuta pentru a fi ajutat”. Evenimentul va avea loc in data de 14 martie, incepand cu ora 19.00, la Teatrul Municipal Baia Mare. “Acest concert celebreaza incheierea unei campanii de strangere de fonduri, atingerea…

- In scop caritabil și solidar, Ionuț Uivaroși impreuna cu Asociația ”Inimioare fericite”, in parteneriat cu Manastirea Sfantului Ioan Botezatorul din Bobota va invita sa luați parte la spectacolul folcloric ”Marțișoare muzicale”. Evenimentul va avea loc in data de 01.03.2024, la ora 18:00, la Casa Armatei…

- Ultimul concert al formației timișorene Monokrom din clubul Manufactura a adunat joi seara in locația aflata pe malul Begai un public numeros, care a savurat pe deplin energia degajata de Ursache Sebastian (voce, chitara), Zelenco Darius (bas) și Razvan Muthi (tobe), membrii grupului. Formația timișoreana…

- La 24 ianuarie 2024 se implinesc 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Cunoscut si sub numele de „Mica Unire”, evenimentul este considerat a fi primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman. Pentru a omagia acest moment semnificativ, Centrul Județean de Cultura Dambovița…

- Mureșenii de toate varstele au fost așteptați, joi, 18 ianuarie, incepand cu ora 12:00, la deschiderea celei de-a doua librarii Carturești din municipiul Targu Mureș. Iubitorii de carți pot, incepand cu aceasta data, sa se bucure de inca un spațiu viu, plin de povești și de culori de unde sa-și procure…

- Sambata, 24 februarie, incepand cu ora 19:00, Sala ATP Tech Center, B-dul Regele Mihai I, nr.67, va gazdui primul concert sustinut de Alexandru Andries in Baia Mare dupa Revolutia din 1989. Andries canta cu succes blues, jazz si folk, fiind de asemenea arhitect, poet si artist plastic. Pana acum, in…

- CSM Tg.Mureș o va avea ca adversara pe CSM Oradea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin. Celelalte trei partide din aceasta faza, stabilite luni prin tragere la sorți, sunt CSO Voluntari-U-BT Cluj, CSU Sibiu-CSM Constanța și CSM Ploiești-Rapid București. In cazul in care va…