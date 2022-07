Meteo, 5 iulie. Valul de căldură persistă. La cât ajung, marți, temperaturile maxime A doua zi a saptamanii aduce temperaturi ridicate, caniculare, in unele zone ale țarii, dar dupa-amiaza vor fi și averse. Astfel, marți ramane in vigoare o avertizare COD GALBEN emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, prin intermediul careia specialiștii anunța ca valul de caldura se va menține in toate regiunile, iar disconfortul termic va fi […] The post Meteo, 5 iulie. Valul de caldura persista. La cat ajung, marți, temperaturile maxime first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social Codul galben de canicula, prelungit pana marți iulie 4, 2022 08:31 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit duminica, 3 iulie, Codul galben de canicula cu inca trei zile, fenomenele vizate fiind val de caldura și disconfort termic accentuat, intervalul de valabilitate fiind…

- Nu scapam de caldura nici in zilele care urmeaza. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un COD GALBEN valabil pentru zilele de 2 și 3 iulie, fenomenele vizate fiind val de caldura și disconfort termic ridicat. Maine și poimaine, susțin meteorologii, valul de caldura se va menține in zonele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi mai multe avertizari cod rosu, cod portocaliu si cod galben de val de caldura si disconfort termic ridicat. Potrivit ANM, un cod galben este valabil astazi, 1 iulie cand valul mentionat valul de caldura se va mentine in toate regiunile, iar disconfortul…

- Agenția Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat trei zile de canicula, indicile temperatura-umezeala urmand sa depașeasca pragrul critic de 80 de unitați. „Valul de caldura se va extinde si se va intensifica in toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 33 si 37 de grade.…

- Caldura mare, ploi mai deloc. Este, pe scurt, prognoza vremii anunțata de meteorologi pentru urmatoarele saptamani. Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, din 20 iunie pana pe 11 iulie. Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare. Administratia Nationala de Meteorologie…

- Temperaturile maxime vor ajunge joi la 30 de grade Celsius, iar dupa-amiaza sunt posibile averse și vant, potrivit prognozei speciale pentru Capitala, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), spre finalul lunii mai se va raci, iar la munte temperaturile vor cobori…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), spre finalul lunii mai se va raci, iar la munte temperaturile vor cobori…