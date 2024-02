Messi vs. CR7, derby și pe Instagram Lionel Messi și-a caștigat statutul de legenda și pe Instagram. Argentinianul a trecut de cifra uluitoare de 500 de milioane de urmaritori. Insa, deși suna a record imbatabil, Messi este departe de locul 1. Iar intamplarea face ca cea mai urmarita persoana de pe Instagram la nivel global sa fie chiar eternul rival din fotbal, […] The post Messi vs. CR7, derby și pe Instagram first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

