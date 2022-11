Meseriaşii viitorului Doar o simpla privire pe nomenclatorul de meserii de azi te face sa iei creionul rosu si sa tai o multime dintre ele care maine nu vor mai fi. Asta insemnand ca acum e ultimul om care o mai presteaza si dupa ce el va muri, va lua si meseria cu el. Trebuie sa ne gandim constant, daca nu din ce in ce mai intens la viitor pentru ca viteza cu care se traieste viata si evolueaza lucrurile astazi depaseste orice limita anticipata. Transformarile care au loc sunt uimitoare si aproape instantanee. Efectiv te culci azi cu o situatie in tara ta si in lume, daca nu chiar la oamenii din jurul tau, iar maine… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Euroins saluta datele cuprinse in ultimul raport ASF publicat in data de 22 noiembrie, potrivit caruia, la sfarșitul lunii septembrie, concurența pe piața RCA se afla la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, trei dintre companiile de asigurari avand cote de piața de doua cifre. “Aceasta tendința este…

- Romania ocupa, in prezent, ultimul loc in clasamentul statelor membre UE privind calitatea vieții și bunastarea sociala. Pentru a afla care sunt consecințele dezechilibrelor și factorii care influențeaza starea de bine, am stat de vorba cu Costi Bratu, președintele Asociației CIPRA – Centrul de Informare,…

- BOCȘA – Deși e IT-ist de meserie, Dan Franț a lasat computerul pentru a se dedica apiculturii! Simțea ca asta e pentru el așa ca dupa ce-a absolvit facultatea de profil și a și lucrat cinci ani in domeniu, in 2011 a dat CTRL+Z informaticii și FORWARD apiculturii. Scriem asta pentru ca stuparitul e tradiție…

- Simpla rostire a cuvantului „viking” ne duce cu gandul spre, probabil, cei mai cunoscuți razboinici din istoria lumii. Imaginea arhetipala a vikingului ne infațișeaza un individ solid, bine legat, cu o privire ce tradeaza un temperament implusiv și care - obligatoriu - poarta pe cap un coif cu coarne.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca ”efectiv nu se poate trai cu salariul minim in Romania”, varianta discutata cu partenerii sociali pentru anul viitor fiind de 3.000 de lei. ”Cred ca se impune sa luam masura de majorare a salariului minim. Repet, impune si contextul economic si cel social”,…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 24 septembrie, la Digi24, ca „efectiv nu se poate trai cu salariul minim in Romania”, iar varianta convenita de el cu partenerii sociali este ca salariul minim brut lunar sa fie majorat in 2023 la 3.000 de lei. Coaliția PSD-PNL trebuie sa ia…

- Viața mai mult sau mai puțin patriarhala a satului Izvoare din comuna Bahna, a fost oarecum bulversata de o veste care i-a uimit pe cea mai mare parte dintre localnici. O femeie de etnie rroma este obligata, printr-o hotarare judecatoreasca, este drept ca prima instanța, sa paraseasca un bordei cumparat…

- „Economia globala, din pacate, traverseaza de ceva ani crize cumplite, suprapuse chiar, combinat cu acest razboi care practic a declansat crize noi cu care nu ne-am fi asteptat sa ne intalnim. Eu cred ca la nivel de Romania, guvernul pana in momentul de fata a actionat cu foarte mare precautie, din…