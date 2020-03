Mesajul psihologului Miruna Stănculescu: „Orice lucru pe lumea asta are și avantaje, inclusiv pandemia“ Traim vremuri intense. Probabil ca, in viitor, privind retrospectiv, vom imparți lucrurile in viața de dinainte și dupa pandemie. „Devine important sa știm cum sa ne ajutam sa navigam din punct de vedere emoțional in furtuna declanșata de COVID19“, spune Miruna Stanculescu, psihologul ce semneaza lunar articole in revista Unica și care și-a gasit cu greu un ragaz zilele acestea sa ne trimita mesajul ce urmeaza. Emoția nu e informație. Daca iți e frica, asta nu e dovada ca ești in pericol. Și nici daca iți vine sa iți faci provizii de mazare nu inseamna ca o sa fie foamete. Emoția e consecința… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

