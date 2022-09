Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis un mesaj de condoleanțe Regelui Charles al II-lea. In mesaj menționeaza ca „Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a a fost un prieten constant al poporului roman și, in special, al Bisericii Ortodoxe Romane”. In mesajul adresat de catre Patriarhul Daniel Regelui Charles al III-lea, noul suveran britanic, se transmite și ca „in aceste momente de mare intristare și durere pentru Familia Regala Britanica și pentru Majestatea Voastra, personal, ne rugam ca sufletul nobil al Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a sa se odihneasca in pacea, lumina…