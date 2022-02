Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca…

- Papa Francisc s-a aratat, miercuri, ingrijorat de ”scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta ”pacea tuturor”, relateaza AFP, potrivit News.ro. Acesta s-a aratat dezamagit de faptul ca eforturile diplomatice nu au dat rezultate.”Am o mare durere in suflet in fata agravarii…

- ”Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca mine, multa lume este nelinistita si ingrijorata”, a declarat Suveranul Pontif la finalul audentei sale generale saptamanale,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, sau cum este prezentat de presa ucraineana „președintele țarii agresoare”, a înaintat trei condiții pentru a putea fi restabilite relațiile de „buna vecinatate” dintre federație și Ucraina. Kievul a refuzat sa accepte asemenea condiții,…

- Rusia a anuntat oficial marti ca a stabilit relatii diplomatice cu cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei a caror independenta a fost recunoscuta de catre presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP. Moscova si ''republicile'' separatiste Donetk si Lugansk, nerecunoscute de comunitatea…

- SUA au ridicat tonul, marti, ca raspuns la ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de a desfasura trupe ruse in doua zone separatiste din estul Ucrainei, calificand pentru prima data manevra drept ''debutul invaziei'' si promitand o amplificare a ripostei, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- NATO se asteapta la un atac de mare anvergura din partea Rusiei in Ucraina si a plasat in alerta forta sa de reactie rapida pentru a apara aliatii, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, Reuters si DPA. ”Toate indiciile arata ca Rusia planuieste…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…