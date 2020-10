Mesajul lui Iohannis referitor la cei doi militari români răniți în Afganistan Klaus Iohannis a transmis joi, un mesaj in urma ranirii a doi militari romani in timpul unei misiuni de patrulare in Afganistan. „Gandurile mele se indreapta astazi catre militarii romani raniți in timpul misiunii pe care o desfașoara in Teatrul de Operații din Afganistan. Viața niciunuia dintre militari nu este in pericol. Sunt permanent informat despre evoluția starii de sanatate a celor doi militari raniți, carora le urez insanatoșire grabnica și le doresc sa treaca cu bine peste aceste momente dificile. Totodata, asigur familiile militarilor noștri ca cei dragi primesc cele mai bune ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Doi militari romani au fost raniti, miercuri, in Afganistan, in timpul unei misiuni de patrulare, in urma declansarii unui dispozitiv exploziv improvizat. Cei doi primesc tratament de specialitate la Spitalul Militar ROL-2 din Baza Aeriana Kandahar, fiind in stare stabila.

