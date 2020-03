Stiri pe aceeasi tema

- BBC sustine ca Li Wenliang este mort, chiar daca in mass-media din China circula informatii contradictorii legate de starea medicului. Joi seara, mai multe surse media din China au anuntat moartea medicului, considerat la ora actuala un erou in societatea chineza. Spitalul in care Li Wenliang era internat…

- Lora trece prin cea mai grea perioada, dupa ce mama ei s-astins din viața in urma unor probleme grave de sanatate. Artista a postat pecontul de socializare un mesaj emoționant, in care le-a dat un sfat importantprietenilor virtauli. „Mic reminder: suna-ți parinții. Spune-le cat ii iubesti. ?❤”, a transmis…

- Actorul Dwayne "The Rock" Johnson a transmis un mesaj sfașietor dupa moartea tatalui sau, relateaza eluniversal.com.mx. Rocky Johnson, unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri din lume, a murit in data de 15 ianuarie. Tatal actorului Dwayne "The Rock" Johnson s-a stins din viața la varsta de 75 de ani.Dupa…

- Ștefan Banica a transmis un mesaj dureros dupa ce a aflat ca fosta sa mare iubire, Cristina Țopescu, a murit. Artistul și prezentatoarea de televiziune au trait o pasionala poveste de iubire la inceputul anilor ’90. Ștefan Banica și Cristina Țopescu s-au desparțit ca urmare a neințelegerilor constante,…

- Cantaretul si actorul Stefan Banica (52 de ani) a scris un mesaj de adio emotionant pentru Cristina Topescu, prima iubita a artistului, care a fost gasita moarta pe 12 ianuarie, la varsta de 59 de ani.

- Ștefan Banica junior a trait o poveste de dragoste cu Cristina Țopescu. Artistul este profund indurerat de moartea jurnlistei."OM frumos, idealist, cu un suflet mare și un excelent profesionist in meseria ei. A fost omul alaturi de care am trait una dintre cele mai frumoase și intense perioade din viața…

- Pe contul personal de Facebook, tanara in varsta de 18 ani, care a murit, intoxicata, alaturi de logodnicul ei in varsta de 19 ani intr-o garsoniera din Targu Jiu unde locuiau cu chirie a posta un mesaj de-a dreptul infiorator chiar in ultima zi a anului 2019. Aceasta a postat pe 31 decembrie…

- „Zana papușilor”, cum a fost denumita actrița Brandusa Zaita Silvestru, a murit, sambata, la varst de 86 de ani. Mesajul tulburator aparut pe Facebook la scurt timp dupa tragicul moment.