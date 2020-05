Mesaj emoționant pentru Ambulanța Buzău. Crucea Roșie: „Vă închipuiți un război adevărat…” Misiunile umanitare ale echipei de la Crucea Roșie Buzau au continuat și in aceasta saptamana. Una dintre acțiuni a fost la Serviciul Județean de Ambulanța Buzau, iar mesajul transmis de Crucea Roșie, dupa vizita de la SAJ, este emoționant. „Se ia urmatoarea tema data. Va inchipuiți un razboi adevarat , cu un dușman nevazut. Traiți asta de șase satamanii. Unii spun ca este de temut, feroce, alții ca nu exista. Dv. pendulați intre a da crezare și a nega situația. Ordonanțele militare restricționeaza drepturi fundamentale, mulți gandesc ca indiferent cum ar fi, trebuie sa-și apere familiile, sa-i… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

