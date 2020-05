Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele cifre privind evolutia pandemiei COVID-19 in Germania sunt ''foarte satisfacatoare'', a estimate, miercuri, cancelarul Angela Merkel, dupa o reuniune cu liderii de landuri si a validat continuarea relaxarii restrictiilor.

- Guvernul federal german intentioneaza sa relaxeze restrictiile impuse impotriva raspandirii noului coronavirus. Va mentine, in schimb, vigilenta pentru situatia in care se vor inregistra noi cresteri ale cazurilor de contagiune. Acest proiect de decizie va fi discutat miercuri dupa-amiaza de cancelarul…

- Cancelarul german Angela Merkel a catalogat vineri acordul Eurogrupului drept o ”riposta comuna si soldara” in fata noului coronavirus, in contextul in care Germania este criticata dur din cauza refuzului ”mutualizarii” datoriilor, relateaza AFP potrivit news.ro.Acest acord ”constituie un…

- Criza generata de pandemia de coronavirus constituie o provocare de proportii istorice pentru Europa, afirma cancelarul Germaniei, Angela Merkel, pledând pentru aprofundarea integrarii la nivelul Uniunii Europene, scrie Mediafax. Actuala criza reprezinta o provocare istorica pentru Uniunea…

- Cancelarul german Angela Merkel a iesit vineri din carantina de 14 zile la domiciliul sau din Berlin si a revenit la birou, dupa trei teste negative la noul coronavirus, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, transmite AFP. "Cancelarul se intoarce astazi la locul…

- Armata germana (Bundeswehr) a anuntat joi ca va pune la dispozitie 15.000 soldati care pot fi desfasurati in cadrul reactiei Germaniei la pandemia COVID-19, in contextul in care numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in aceasta tara se apropie de 74.000, transmite Agerpres. Soldatii…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis miercuri seara, intr-un discurs televizat, un indemn catre populatia Germaniei pentru respectarea tuturor restrictiilor impuse de autoritati in aceasta perioada, relateaza Mediafax.

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat pregatit, miercuri, sa revina asupra regulei sacrosancte a unui deficit public zero in Germania, in infruntarea epidemiei noului coronavirus, relateaza AFP potrivit news.ro.”Este vorba despre o situatie extraordinara, vom face ceea ce este necesat…