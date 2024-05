Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Neptun Deep se afla in etapa de obtinere a evaluarii impactului de mediu si pana la finele lunii octombrie ar putea primii si autorizatie de constructie, a declarat Alexandru Maximescu.

- Marti, comisarul Wojciechowski va vizita Portul Constanta si isi va incheia deplasarea in Romania vizitand Crama Rasova si proiecte finantate de UE, mai arata comunicatul de presa al Comisiei Europene.„Astept cu nerabdare sa sosesc in Romania pentru o vizita care va oferi o serie de oportunitati importante.…

- Exploatarea gazelor offshore din Marea Neagra primește o atenție din ce in ce mai mare in contextul securitații energetice europene. Deputatul european Cristian Bușoi a subliniat ca aceasta inițiativa ar putea transforma Romania și regiunea Marii Negre in

- Bulgaria a luat o decizie ingrijoratoare care amenința sa submineze principiile și valorile spațiului Schengen. De la 1 aprilie, statul european va incepe sa elibereze vize Schengen pentru cetațenii ruși, deschizand astfel calea pentru intrarea necontrolata a acestora in Europa. Aceasta mișcare brusca…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, ii liniștește pe romani și da asigurari ca in acest moment nu se pune problema ca Rusia sa atace Romania. Ministrul Apararii , Angel Tilvar, aduce un mesaj de liniște pentru poporul roman, asigurand ca in prezent nu exista amenințarea unei posibile agresiuni din partea…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca Romania atrage interesul unor companii energetice globale pentru investiții de miliarde de dolari. Declarația a fost facuta in urma participarii la cea de-a doua reuniune ministeriala a Consiliului Consultativ pentru Energie Verde, organizate in Baku,…

- Creșterea numarului de prosumatori pare sa se mai fi temperat pe final de an. Nu s-a ajuns la 150.000 și nici chiar la 1,5 GW, cum estimau autoritațile. Cifrele sunt, totuși, impresionante. Zsuzsa Bereschi, Principal in cadrul Horvath, ne-a explicat și care ar trebui sa fie liniile urmate de politicile…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul populației cu competențe digitale elementare, conform ultimelor date publicate de Eurostat. Cu doar 28% din populație indeplinind acest criteriu in 2023, țara noastra se situeaza semnificativ sub media UE de 55% și departe…