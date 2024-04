Stiri pe aceeasi tema

- Exploatarea gazelor offshore din Marea Neagra reprezinta o baza importanta pentru securitatea aprovizionarii cu energie in regiune. Astfel, Romania si Marea Neagra "pot deveni furnizori de securitate energetica", spune europarlamentarul Cristian Busoi.

- Cu ocazia marcarii a 20 de ani de la momentul aderarii Romaniei la NATO , ministrul Apararii , Angel Tilvar, a facut un scurt bilanț. In mesajul sau el a aratat importanța apartenenței țarii noastre la Tratatul Nord-atlantic. „Astazi, se implinesc 20 de ani de cand Romania a depus oficial instrumentele…

- „Astazi, președintele PPE, Manfred Weber a revenit acasa. In urmatoarele zile, Bucureștiul va deveni capitala politica a Europei”, a spus Nicolae Ciuca.„Bine ai revenit la București, Manfred Weber! Gazduirea congresului PPE este o onoare deosebita pentru Romania.La invitația PNL, capitala noastra gazduiește…

- "Razboiul din Ucraina ne-a facut sa constientizam si mai bine ca, pe termen mediu si lung, este esential sa ne indeplinim cat mai bine obiectivele principale ale politicii noastre energetice, si anume obtinerea unei independente energetice cat mai mari in contextul pietei integrate europene, prin cresterea…

- Masuri de intarire a Fortelor Armate Romane, inclusiv prin asigurarea cadrului legal adecvat care sa raspunda cerintelor de aparare a Romaniei, luate de Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), miercuri. CSAT a luat o serie de decizii importante cu ocazia intalnirii de miercuri, dupa ce a analizat…

- „Pentru țara noastra, situația de razboi din statul vecin menține riscurile de incidente care pot afecta teritoriul și cetațenii Romaniei, precum și pericolele in ceea ce privește siguranța navigației in Marea Neagra din cauza minelor in deriva și a acțiunilor ostile ale Rusiei”, anunța CSAT. Miercuri,…