Premierul Marcel Ciolacu spune ca Romania si-a consolidat in cei 20 de ani de la aderarea profilul de aliat responsabil in NATO, implicat activ in promovarea valorilor si principiilor democratice, a securitatii si stabilitatii in spatiul euroatlantic. Cu prilejul marcarii Zilei NATO in Romania, premierul Marcel Ciolacu a reamintit contributiile valoroase ale Romanieiin cadrul NATO. El a precizat ca aceste contribuții se regasesc in prezent reflectate substantial in toate actiunile Aliantei Nord Atlantice.Premierul a menționat ca aniversarea celor 20 de ani de cand statul roman este membru activ…