- Guvernul trebuie sa sustina industria nationala de aparare prin politici publice si reglementari legislative pentru reforma resursei umane si schimbarea mentalitatii privind achizitia de produse, tehnica militara si servicii, considera ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu…

- Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024, cel mai mare eveniment regional dedicat apararii și securitații, se desfașoara anul acesta intre 22 și 24 mai, la București, pe platforma Romaero Baneasa.

- Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, Ștefan-Radu Oprea, a participat la deschiderea oficiala a expoziției Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024, cel mai mare eveniment regional dedicat apararii si securitatii, organizat la Romaero Baneasa, care reunește la aceasta ediție 400…

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu au fost prezenți la targul internațional Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024, acolo unde au examniat mai multe arme. De altfel, dupa ce Ciolacu și Ciuca au termiant vizita, cel din urma a transmis un mesaj. “Romania nu poate fi intimidata de nimeni, avand umbrela…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Informatica (ICI Bucuresti) prezinta, in aceasta saptamana, oferta in domeniul criminalisticii digitale si securitatii cibernetice, in cadrul expo-conferintei Black Sea Defense & Aerospace (BSDA 2024), ce are loc la

- Cea de-a IX-a ediție a Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024, cel mai important eveniment regional dedicat apararii și securitații, va avea loc la București anul acesta. Expoziția care va reuni peste 400 dintre cei mai mari producatori globali de tehnica militara, din mai mult de 30 de state membre…

- 22-24 mai 2024: Fabricile de armament și muniție din Cugir, prezente la expoziția de tehnica militara și de securitate BSDA 2024 22-24 mai 2024: Fabricile de armament și muniție din Cugir, prezente la expoziția de tehnica militara și de securitate BSDA 2024 Și in 2024, conform tradiției, Compania Naționala…

