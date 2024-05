Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului SRI, a fost plasat sub control judiciar pe cautiune de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, cautiunea a fost stabilita la suma de 500.000 de lei. Coldea a iesit…

- Update. Procurorii au decis in cazul generalului Dumbrava plasarea acestuia sub control judiciar și o cauțiune de 500.000 de lei, potrivit unor surse citate de Antena3. Update. Florian Coldea are, potrivit unor surse din presa, calitate de inculpat. Update. Audierile dureaza de mai bine de 13 ore.…

- Fostul șef al SRI Florian Coldea și fostul general SRI Dumitru Dumbrava au fost chemați la DNA, joi, intr-un dosar de trafic de influența. Ei sunt deja audiați de mai bine de 13 ore. Potrivit unor surse citate de Anca Alexandrescu, avocatul Doru Traila ar fi facut denunțuri și cel puțin o persoana ar…

- Generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbrava sunt chemați joi la DNA. In dosar mai este audiat și avocatul Doru Traila, apropiat al lui Dumbrava. Omul de afaceri Catalin Hideg a depus denunț la DNA. Generalul in rezerva Dumitru Dumbrava, fostul șef al Departamentului Juridic al SRI și avocatul Doru…