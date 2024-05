Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ucrainei, Denis Anatoliovici Smihal, afirma ca o victorie a Ucrainei impotriva Rusiei ar fi „victoria tuturor democratiilor”, dar este necesar sprijinul continuu al partenerilor si aliatilor Kievului.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, referitor la posibilitatea ca Romania sa cedeze Ucrainei un sistem de aparare Patriot, ca acest subiect nu trebuie politizat,... The post CSAT Decizia cedarii Ucrainei un sistem Patriot va fi luata de CSAT first appeared on Informatia Zilei .

- Premierul Ciolacu a declarat, marti, ca a avut o discutie cu presedintele Klaus Iohannis despre trimiterea unui sistem Patriot catre Ucraina, refuzand sa-și arate poziția pe aceasta tema și subliniind ca urmeaza sa se ia o decizie in acest sens in CSAT.

- Premierul Ciolacu a declarat, marti, la Brasov, ca a avut o discutie cu presedintele Klaus Iohannis, despre donarea unui sistem Patriot catre Ucraina, el aratand ca urmeaza sa se ia o decizie in CSAT, transmite News.ro.

- Recent, un sistem american de aparare antiaeriana Patriot a fost relocat in apropierea unui important oraș din Romania. Noul sistem Patriot a fost instalat in locul unui alt sistem care era operațional in ultimele șase luni.

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a afirmat, marti, cu privire la solicitarile a doua comisii de a lucra in sistem online sau in sistem hibrid, ca asta nu inseamna ca deputații nu vor mai lucra.

