Merkel anunță că Germania susține în continuare Nord Stream 2, "deocamdată" Dupa ce a condamnat expulzarea unor diplomați germani, suedezi și polonezi de catre Rusia, cancelarul Angela Merkel a declarat ca Germania își menține &"deocamdata&" sprijinul pentru proiectul Nord Stream 2, relateaza Euractiv.



Merkel a condamnat expulzarile ca fiind &"nejustificate&" și a afirmat ca acestea îndeparteaza și mai mult Moscova de statul de drept.



&"În legatura cu evenimentele din Rusia, am spus deja ca ne rezervam dreptul de a continua sancțiunile, în special împotriva indivizilor&", a declarat Merkel dupa o întrevedere cu președintele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

