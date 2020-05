Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, si directorul Agentiei de Dezvoltare Regionala Vest, Sorin Maxim, au semnat, marti, un contract de finantare europeana de peste 96 milioane de lei pentru achizitionarea a sapte tramvaie noi. Anterior, alte doua contracte similare au fost semnate, astfel…

- Premiera in Romania, anunțata de primarul Timișoarei, Nicolae Robu.La Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara au sosit, joi, primele 10 ventilatoare mobile din tara, care vor putea fi montate in Sectia de chirurgie toracica, dar, la nevoie, vor putea fi mutate la Sectia ATI a unitatii…

- Nenumarate noi parcari vor aparea in curand in Timisoara in locul garajelor urate de primar Primaria Timisoara continua cu „expansiunea” in domeniul parcarilor anti-garaje, anunta cel care vrea sa scape orasul de garaje, primarul Nicolae Robu. Vor fi peste tot, si in zona sa draga, de sud, si in nord,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat, aseara, ca Nicolae Robu este candidatul partidului la Primaria Timișoara, daca nu va fi condamnat in prima instanța. Președintele PNL Ludovic Orban a fost intrebat duminica seara cine este candidatul PNL la Primaria Timișoara. „Robu este candidatul nostru, eu…

- Liderul PNL Timis, Nicolae Robu, (ca si) desemnat candidatul partidului la Primaria Timisoara, s-a aratat surprins de declaratia lui Ludovic Orban, referitoare la aplicarea conditiilor de integritate, conform carora el nu va putea candida la un nou mandat. Nicolae Robu si-a dat cu presupusul, spunand…

- Vicepreședinte ALDE și totodata șef al organizației București, Andrei Gerea, i-a cerut demisia, public, lui Calin Popescu Tariceanu, sustinand ca acesta „contribuie decisiv la disolutia ALDE”. „Suntem un partid liberal, pot sa existe si pareri diverse”, i-a raspuns Tariceanu. „E o voce, suntem un partid…

- Nicolae Robu anunța ca Timișoara va avea un nou bulevard, in viitorul apropiat. Asta dupa ce municipalitatea intenționeaza sa largeasca la patru benzi strazile Pictor Ion Zaicu – Aristide Demetriade. Edilul-șef a declarat ca s-a facut inca un pas, astfel incat acest proiect sa fie materializat. Concret,…

- Centrul de Resurse si Asistenta Educationala „Speranta” a fost anuntat de catre proprietarul spatiului unde isi desfasura activitatea, Primaria Timisoara, ca e momentul sa se mute de acolo. Motivul, spune Nicolae Robu, acolo trebuie facut un hostel, care sa ii gazduiasca pe invitatii primariei in anul…