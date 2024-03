Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat originar din Moldova, condamnat in Rusia la 6 ani de inchisoare pentru „fake-uri” despre armata, a fost lasat fara cetațenia rusa, scrie ria.ru . Motivul condamnarii acestuia au fost publicațiile de pe online despre bombardarea de catre trupele ruse a unei maternitați și a unui teatru din…

- „Exista un nivel de preocupare vizavi de comportamentul agresiv al Rusiei, un nivel de preocupare care are dimensiuni globale, tinand seama de agresiunea neprovocata si impotriva oricaror norme de drept international pe care Rusia lui Putin a facut-o asupra unui stat suveran, asupra Ucrainei. Deci reactii…

- Cei șapte cetațeni indieni au inregistrat un mesaj video in care au spus ca au fost forțați sa participe la razboiul cu Ucraina de partea Rusiei, dupa ce au sosit in aceasta țara ca turiști, la sfarșitul lui decembrie 2023, relateaza postul indian NDTV, citat de Radio Liberty . In timp ce se aflau in…

- Pe data de 24 februarie 2022, Rusia a decis sa atace Ucraina, invazia rusa fiind cel mai mare atac asupra unei țari europene de la cel De-Al Doilea Razboi Mondial. Pacea de aproape 80 de ani de pe vechiul continent și-a dat ultima suflare, iar țarile europene s-au trezit, din nou, in mijlocul unui conflict…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, spune ca unii ucraineni considera Romania un „inger pazitor” pentru modul in care s-a comportat in timpul razboiului lui Putin si pentru cat de mult i-a ajutat.Intr-un moment in care exista perceptia ca sprijinul occidental pentru Ucraina se clatina,…

- Armata rusa are un avantaj semnificativ pe campul de lupta, iar Forțele Armate ale Ucrainei, care au eșuat contraofensiva de vara, "se indreapta intr-o direcție greșita", a declarat fostul prim-ministru al Poloniei, Mateusz Morawiecki, intr-un interviu acordat ziarului britanic Daily Express, noteaza…

- Turcia a anuntat marti ca nu va permite tranzitarea Bosforului catre Marea Neagra a celor doua dragoare de mine pe care armata britanica le-a oferit Ucrainei, intrucat trecerea acestor nave contravine Conventiei de la Montreux, relateaza agentia Reuters.Dupa ce Rusia a lansat invazia asupra Ucrainei,…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…