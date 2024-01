Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a anunțat, miercuri seara, ca nu va opri executarea lui Kenneth Eugene Smith prin metoda hipoxiei cu azot, o metoda care nu a mai fost folosita niciodata pentru pedeapsa capitala, in ciuda controverselor uriașe iscate, relateaza BBC.

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au finanțat asasinate cu motivații politice in Yemen, potrivit unei investigații BBC. Antrenamentele oferite de mercenarii americani - angajați de EAU in 2015 - au fost folosite de acest stat pentru a instrui localnici care sa execute asasinate politice.

- Deputata Ana Catauța considera ca inaugurarea la Aerostar a centrului de service pentru elicopterele Black Hawk reprezinta „un alt succes al județului Bacau și al Romaniei!”. Inaugurarea s-a facut cu prezența E.S. Kathleen Kavalec – ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania. La Aerostar Bacau,…

- Trupele israeliene si militantii Hamas s-au luptat miercuri cu focuri de arma violente pe strazile celui de-al doilea oras ca marime din Gaza, in timp ce ONU a amanat un vot privind o oferta de a spori livrarile de ajutoare catre enclava palestiniana care se confrunta cu un dezastru umanitar, transmite…

- Secretarul apararii, Lloyd Austin, a anunțat marți (19 decembrie) crearea unei operațiuni multinaționale pentru a proteja comerțul in Marea Roșie, in urma unei serii de atacuri cu rachete și drone lansate de Houthis din Yemen, aliați cu Iranul. Austin, aflat intr-o deplasare in Bahrain, unde se afla…

- "Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si aveti deja o familie in Statele Unite si sunt ferm convins ca va este foarte greu sa reveniti in acest moment in Romania. In schimb, putem dezvolta lucruri impreuna", a aratat el.Marcel Ciolacu a spus ca…

- Un grup de protestatari a incercat sa intre in baza aeriana Incirlik a Statelor Unite ale Americii, situata in orașul Adana, Turcia. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la ediția turca NTV. Potrivit ziarului, organizatorul protestului este fondul de ajutor umanitar "Drepturile și libertațile…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj de condoleante presedintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, in urma atacului armat din Lewiston, Maine. „In numele cetatenilor romani si al meu personal, va transmit profunde condoleante pentru pierderea atator vieti nevinovate in atacul…