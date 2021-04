Stiri pe aceeasi tema

- La finalul lui septembrie 2020, Volkswagen a prezentat noul ID.4, model ce imprumuta numeroase elemente stilistice și tehnice de la hatchback-ul ID.3 și este dezvoltat pe baza platformei MEB, o arhitectura gandita special de nemți pentru modele electrice. Producatorul anunța recent ca startul livrarilor…

- Clienții Tesla Inc iși pot cumpara acum vehiculele electrice cu bitcoin, a declarat, Elon Musk, șeful companiei, marcand un pas semnificativ inainte pentru utilizarea criptomonedelor in comerț. Opțiunea va fi disponibila in afara Statelor Unite la sfarșitul acestui an, potrivit companiei. Producatorul…

- Ford Motor Co va construi urmatoarea versiune a autoutilitarei Transit pentru piața europeana in Turcia in 2023 și va include variante complet electrice și hibride, impreuna cu versiunea cu motor de ardere. Autoutilitarele vor fi construite de un joint venture al producatorului auto american din Turcia.…

- Producatorul american de motociclete si vehicule pentru teren accidentat Polaris Inc a prezentat luni planurile de lansare a primului sau vehicul electric, in vederea imbunatatirii pozitiei companiei pe piata masinilor electrice. Polaris a informat ca modelul Ranger, dezvoltat in parteneriat cu Zero…

- ​Ford se pregatește intens pentru un viitor 100% electric în Europa, în jurul anului 2030, iar pentru uzina europeana principala, din Köln (Germania) asta înseamna investiții de un miliard USD. Gama europeana a Ford va fi deja pregatita pentru zero emisii locale în jurul…

- Volvo Cars și-a stabilit un obiectiv de vanzari ridicat de vanzari ale Recharge – linia electrica producatorului, dupa ce in 2020 și-a ratat obiectivul de vanzari de mașini electrice. Familia Recharge de hibrizi plug-in și mașini complet electrice a reprezentat 17% din volumul global Volvo 2020, in…

- Ford, care deține o fabrica la Craiova, a anunțat ca va dubla sumele pe care intenționeaza sa le investeasca in dezvoltarea de modele electrice, pana la 29 miliarde dolari pana in 2025. Compania, care produce la Craiova hibridul Puma, a raportat o pierdere de 2,8 miliarde dolari in al patrulea trimestru…

- Audi, divizia de lux de la Volkswagen, va produce masini electrice in China printr-o societate mixta infiintata cu grupul chinez FAW Audi, divizia de lux a grupului german Volkswagen AG, va produce masini electrice in China, printr-o societate mixta infiintata cu FAW, al treilea si cel mai vechi grup…