Mercedes a prezentat un prototip de mașină electrică ce are autonomie de 1.000 km Mercedes - Benz a prezentat la târgul CES Las Vegas un prototip numit Vision EQXX despre care compania spune ca are o autonomie de 1.000 km fiindca este &"cel mai eficient și aerodinamic vehicul electric&" produs vreodata de companie. Mercedes a lansat în 2021 o versiune full-electrica de S Klasse și are în plan sa lanseze SUV-uri electrice cât mai aerodinamice. Foarte puține modele au în prezent autonomie de peste 500 km.



