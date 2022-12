Menajerele, bonele și asistentele familiale din Italia pot beneficia de pensie cu cinci ani de contribuții Lucratorii din domeniul casnic din Italia pot beneficia de pensie daca platesc contribuții timp de cinci ani la sistemul de asigurari sociale. Mai multe categorii de muncitori, printre care și cei din domeniul casnic (menajere, bone, asistente familiale), din Italia, vor primi pensie daca au contribuit timp de cinci ani la sistemul de asigurari sociale. […] The post Menajerele, bonele și asistentele familiale din Italia pot beneficia de pensie cu cinci ani de contribuții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

