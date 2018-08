Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania (USR) anunta ca initiativa cetateneasca “Fara penali” in functii publice – care propune revizuirea Constitutiei in acest sens – a strans, in cele cinci luni de campanie, peste un milion de semnaturi, titreaza News.ro. “Astazi, peste 1 milion de romani considera ca Romania trebuie…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, trimis in judecata pentru fapte de coruptie, a anuntat pe Facebook, ca a strans semnaturi pentru campania "Fara penali in functii publice". Acesta spune ca este o initiativa "generoasa si laudabila" si "nu oricine poate sa acceada intr-o functie publica". …

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, trimis in judecata pentru fapte de coruptie, a anuntat pe Facebook, ca a strans semnaturi pentru campania "Fara penali in functii publice". Acesta spune ca este o initiativa "generoasa si laudabila" si "nu oricine poate sa acceada intr-o functie publica". …

- Uniunea Salvați Romania se pare ca nu a strans suficiente semnaturi din Moldova pentru campania "Fara penali in funcții publice", dar se pare ca au gasit o cale inedita prin care sa propage mesajul și sa atraga oamenii. Așa ca inițiatorii au apelat la comediantul Cosmin Nedelcu (Micutzu), unul dintre…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a semnat initiativa cetateneasca a USR "Fara penali in functii publice", care vrea revizuirea Constitutiei in acest sens, dupa ce in luna mai a cerut amendarea voluntarilor care adunau semnaturi.Potrivit unui clip video postat pe contul…

- Primarul PSD al orasului Pucioasa, Constantin Ana, a semnat duminica initiativa USR de schimbare a Constitutiei numita „Fara penali in functii publice”, declarand, totodata, ca „normalitatea nu este niciodata periculoasa”. Constantin Ana este primar la primul mandat si presedinte al PSD Pucioasa.

- Primarul PSD din Pucioasa a semnat inițiativa „Fara penali in funcții publice”. Edilul Constantin Ana susține ca a semnat documentul, fara nicio emoție ca va fi sancționat de superiorii sai din partid. Mai mult, primarul i-a indemnat și pe alți colegi social-democrați sa-i urmeze exemplul. Constantin…

- Primarul PSD din orasul Pucioasa, judetul Dambovita, a semnat petitia USR pentru modificarea Constitutiei "Fara penali in functii publice". "Organizatia Dambovita este o organizatie libera. Ceea ce se intampla la nivelul partidului ma depaseste. Imi doresc o Romanie curata si pentru asta am luptat.…