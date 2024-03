Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca, presedintele partidului SOS Romania, a ramas duminica fara permis de conducere, dupa ce a circulat in zona Buftea cu o viteza de 110km h desi limita de viteza era de 40 km h, potrivit stiripesurse.ro.Diana Sosoaca a declarat intr un video postat pe contul sau de…

- Diana Șoșoaca a ramas fara permis de conducere și a fost amendata cu 1.485 lei, dupa ce a fost prinsa duminica de polițiștii rutieri din Buftea in timp ce conducea cu 110 km/h pe un drum cu limita maxima de 40 km/h. Senatoarea s-a luat la cearta cu polițiștii, pe care i-a acuzat ca i-au luat permisul…

- Diana Șoșoaca a fost alertata de Serviciul de Protecție și Paza al Senatului inca de la prima ora, dupa ce pe plic era trecut numele ei.Autoritațile insa nu au identificat niciun risc radiologic sau exploziv, insa au avertizat-o pe senatoare sa aiba grija.La cererea Dianei Șoșoaca, plicul suspect a…

- Un schimb de mesaje extrem de acide tradeaza tensiuni uriașe in familia Șoșoaca. Realitatea a intrat in posesia unor mesaje schimbate de impulsiva Diana cu soțul sau, Silvestru. Dupa ce acesta a incercat sa o tempereze și sa o sfatuiasca pe vulcanica senatoare sa nu mearga la Moscova, Diana Șoșoaca…

- Pentru un tanar de 21 de ani, din Ostra, noaptea de sambata spre duminica ii va ramane pentru mult timp in memorie. La scurt timp dupa miezul nopții, acesta a observat un autoturism marca VW Passat care se afla in zona centrala din Ostra, care nu era asigurat și care avea cheile in contact. S-a ...

- Marți, 13 februarie, la ora 18.00, in timp ce polițiștii efectuau serviciul de patrulare pe raza localitații Moisei, au identificat in dreptul unui imobil un autoturism avariat, iar langa acesta se afla un tanar de 22 de ani din localitate. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul…

- Azi-noapte, polițiștii din Șomcuta Mare au fost solicitați prin apel 112 sa se deplaseze in localitatea Buciumi, unde s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, dar conducatorul autoturismului se afla sub influența bauturilor alcoolice. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au…

- Cele doua fetite, in varsta de trei si sapte ani, au fost lovite de un autoturism in satul argeșean Pauleasca. Potrivit ISU Argeș, unul dintre copii a suferit multiple traumatisme și a fost preluata inconștienta de un echipaj SMURD pentru a fi dusa la spital. Al doilea copil a fost preluat de un echipaj…