Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a afirmat marti ca un rus ce facea parte dintr-o grupare pro-Ucraina a fost ucis in explozia bombei pe care o avea asupra lui in momentul arestarii sale in regiunea Samara (Volga), in contextul in care el planuia, potrivit FSB, un atentat, informeaza AFP, preluata…

- Trupele ucrainene au reusit sa stabilizeze situatia pe frontul de est, a sustinut joi comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, in timp ce ministrul rus al apararii Serghei Soigu a sustinut de partea sa ca Rusia si-a crescut in ultimul an de 2,5 ori productia de obuze si a lansat…

- Guvernatorul regiunii ruse Samara a declarat sambata ca drone ucrainene au lovit doua rafinarii de petrol apartinand gigantului petrolier de stat Rosneft, fara a provoca victime, dar lasand una dintre acestea in flacari, transmite Reuters, relateaza News.ro. Rusii voteaza pana duminica la alegerile…

- Rusii voteaza pana duminica la alegerile prezidentiale de trei zile, presedintele Vladimir Putin acuzand vineri Ucraina ca incearca sa saboteze scrutinul pe care sigur il va castiga. Rafinaria Syzran, din regiunea fluviului Volga, a luat foc, dar un atac asupra rafinariei Novokubisev a fost dejucat,…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a destructurat o retea de spionaj rusa care opera in trei regiuni ale tarii, aproape de linia frontului, si transmitea informatii despre industria militara ucraineana, ale carei facilitati au fost vizate de atacuri aeriene rusesti in ultimele saptamani, potrivit…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat, sambata, ca a descoperit un sistem de coruptie in timpul achizitionarii de arme de catre armata ucraineana si ca valoarea totala a fraudei ar fi echivalenta cu aproximativ 40 de milioane de dolari, relateaza Reuters, citat de news.ro.Anuntul privind…

- Peste 20 de mici intreprinderi finlandeze detinute de cetateni rusi au furnizat Rusiei inalta tehnologie si componente de uz militar in in timpul razboiului in Ucraina, eludand sanctiunile europene, a relatat luni postul de televiziune finlandez YLE, citat de EFE, conform Agerpres.Potrivit unei anchete…

- Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri atribuite armatei ucrainene si care a facut 21 de morti si peste 100 de raniti la Belgorod, cea mai mortala pentru civilii din Rusia de la inceputul conflictului in februarie 2022.Este "un atac orb si deliberat impotriva unei tinte civile", a spus ambasadorul…