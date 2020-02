Membrii USR Bucureşti îşi aleg timp de trei zile candidaţii pentru lista de consilieri municipali Membrii USR Bucuresti isi vor alege prin vot, pe parcursul urmatoarelor trei zile, candidatii pentru Consiliul General al Capitalei. "Weekendul acesta USR Bucuresti voteaza! Membrii USR Bucuresti au 3 zile in care sa vina in sediul din Aviatorilor 9 si sa voteze oamenii pe care ii vor candidati la CGMB. Votul membrilor si nu aranjamentele de culise vor compune lista pe care USR o va propune mai departe pentru CGMB. De la inceput USR a dat putere membrilor sai. USR a fost primul partid din Romania care si-a desemnat lista de europarlamentari prin vot al tuturor membrilor si fiecare decizie importanta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

