Stiri pe aceeasi tema

- Delia a lansat piesa ”Intre noi”, o balada de dragoste cu mesaj de suflet, artista fiind cea care a compus integral noua melodie. Solista spune ca transmite un mesaj de suflet, profund, prin intermediul noii sale piese. „Lasa-ma sa te sarut Sa-ti amintesc ce ai pierdut, Lasa-ma ca pot Sa te intorc de…

- Lora și „Bere Gratis” și-au surprins fanii cu o noua colaborare pe plan muzical. Aceștia au lansat piesa „La ușa ta”, pentru care aceștia au facut și un videoclip. Acesta conține imagini din pelicula „Intre chin si amin”, regizata de Toma Enache, o poveste care i-a inspirat pe membrii trupei. „La usa…

- “Sange rece este o piesa cu o atmosfera dramatica și ușor intunecata. Am vrut sa surprindem aceeași atmosfera și prin videoclip, și credem ca am reușit. In plus, dupa cum se va vedea chiar din primele cadre, urmeaza și o continuare despre care momentan nu spunem mai multe. Mulțumim echipei Sebastian…

- Proiectul timișorean de „world music“ Nadayana a lansat un videoclip live filmat in cadrul unui festival care a avut loc in cursul acestei veri in orașul Kiev, melodia avand parte de o serie de reacții pozitive din partea melomanilor din intreaga lume. Nadayana este un proiect de world-music contemporan…

- DaBaby colaboreaza pentru “Lonely” cu Lil Wayne, una dintre cele mai mari inspiratii pentru DaBaby. Piesa expune problemele celor aflati mereu in lumina reflectoarelor, dar si faptul ca trebuie sa fie atenti mereu la ce declaram, deoarece este foarte posibil ca perceptia oameniilor despre ei sa se schimbe…

- Josef Kappl pregatește alaturi de colegii sai din formația Pasarea Rock un nou material discografic care poarta numele de Cavalcada și care conform marturisirilor proprii va fi lansat in cursul acestui an. „Intr-o seara intunecata, dar placuta de februarie 2019, aflandu-ma in vizita la Timișoara, un…

- LORDE a lansat „MOOD RING”, cea mai recenta piesa de pe viitorul ei material discografic “Solar Power”, al treilea album de studio, care va fi lansat vineri, 20 august. Piesa vine alaturi de un videoclip muzical epic cu Lorde in rolul principal. Despre piesa, Lorde a declarat: „Aceasta este o melodie…

- „Din Sud, cu capu’n Nord! Pe bicicleta” este cel mai nou proiect de suflet al timișoreanului Radu Ticiu, care și-a luat soția la o aventura pe biciclete. Cei doi au vrut un altfel de concediu, așa ca au decis sa pedaleze sute de kilometri, fara sa se simta presați de timp. Au venit pe doua roți din…