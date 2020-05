Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa ce camera se oprește, nu este cea mai prietenoasa”, spune cameramanul pentru dailymail.co.uk. El a dezvaluit ca Meghan Markle avea reguli stricte și interzicea sa i se filmeze picioarele. ”Era nepoliticoasa și rautacioasa”, a explicat operatorul de imagine, precizand ca actrița era genul de om…

- Meghan Markle se teme de ce e mai rau, de cand nu se mai afla sub protecția Casei Regale britanice. Fosta actrița a purtat din nou un colier controversat, despre care se spune ca o apara de energii negative și o tine departe de privirile rele. Ducesa de Sussex, in varsta de 38 de ani,... Read More Post-ul…

- Meghan Markle planuieste sa revina la actorie, insa doar sub indrumarea unor regizori consacrati, cu speranta de a-si asigura un rol important, scrie ziarul Daily Mail potrivit news.ro.Fosta ducesa de Sussex, cunoscuta initial pentru rolul din serialul „Suits”, este preocupata referitor la…

- Actorul Simon Rex (45 de ani) a dezvaluit ca a fost mituit de un tabloid britanic ca sa minta ca a avut o relatie amoroasa cu sotia printului Harry al Marii Britanii, fosta actrita Meghan Markle (37 de ani).

- Meghan Markle și prințul Harry au fost ovationati si aplaudati in picioare la Royal Albert Hall din Londra, unde au participat la unul dintre ultimele lor angajamente publice inainte de a renunta oficial la rangul de membri seniori ai familiei regale britanice. Ducii au intrat la Festivalul de Muzica…

- Meghan Markle (37 de ani) a vizitat o scoala din Marea Britanie, aceasta fiind ultima indatorire regala la care a participat fara sotul ei, printul Harry (35 de ani). Ducesa de Sussex le-a tinut elevilor un discurs motivant despre importanta femeilor.

- Meghan Markle crede ca ea și prințul Harry sunt tratați nedrept, scrie Daily Mail. Ducesa le-ar fi dezvaluit prietenilor apropiați ca restricțiile care le-au fost impuse au fost din cauza ca au vrut sa fie independenți. Meghan s-ar fi plans și de faptul ca nu au voie sa foloseasca termenul „regal” in…