- Fosta actrița americana Meghan Markle, devenita ducesa de Sussex dupa ce s-a casatorit cu prințul Harry, ar urma sa calatoreasca singura in Statele Unite ale Americii in aceasta vara, pentru a-și vedea familia și prietenii, dupa ce sora ei vitrega a acuzat-o ca iși ignora tatal.

- Scandalul izbucnit intre Meghan Markle și tatal ei, Thomas Markle, cu doar cateva saptamani inainte ca aceasta sa pașeasca in fața Altarului, este departe de a se fi incheiat și, ba mai mult, au ieșit la iveala detalii incredibile despre operația suferita in urma unui atac de cord.

- Soțiile Prinților William și Harry au ieșit prima data singure, fara partenerii lor, la un eveniment public, unde toate privirile celor din jurul lor au fost ațintite asupra lor! Cele doua cumnate regale au participat la Finala feminina de tenis de la Wimbledon, pe 14 iulie, iar intreaga presa internaționala…

- O adevEratE tragedie a avut loc in Germania, acolo unde o romancE de 32 de, mama a trei fetite, ani a fost spulberatE pe trecerea de pietoni de un turc beat xi a murit in scurt timp, la spital. }n urma sa au rEmas orfane de mamE trei fetite, iar familia sa este in stare de xoc. Poate cel mai afectati dintre…

- Nunta nu doar cu fast, in Marea Britanie. Printul Harry si Meghan Markle, frumoși amandoi, cu o gestica venind din cultura și educație, și-au unit destinele intr-o ceremonie care a adunat toata mandria engleza. Familia regala, cu demna-i regina acolo, prezinta lumii ceea ce inseamna bun simț, a fi…

- Familia regala a Romaniei a trimis printului Harry al Marii Britanii si miresei sale, Meghan Markle, un cadou inspirat de Coloana Infinitului a lui Constantin Brancusi, cu ocazia casatoriei acestora, programata sambata, la capela St. George din Windsor.

- In spatele protocolului scorțos și a imaginii perfecte pe care o afișeaza, membrii familiei regale britanice sunt oameni ca noi toți. Cel puțin asta susțin cateva persoane din anturajul lor, care au dezvaluit presei britanice detalii intime despre una dintre cele mai faimoase familii de pe glob, cunoscute,…

- Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, ar urma sa poarte o rochie de mireasa in valoare de 100.000 de lire sterline, creata de Ralph & Russo, potrivit unor surse ale tabloidului Daily Mail.