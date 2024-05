Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea indicelui CONFIDEX, care determina nivelul de incredere al managerilor romani in economie, a atins cea mai mare valoare masurata in ultimii patru ani, de 52,5, dar mai exista și manageri care și-au aratat scepticismul, fiind mai rezervați, arata cel mai recent studiu CONFIDEX S1 2024. Astfel,…

- Managerii romani cred ca Romania iși va continua creșterea economica și in al doilea trimestru al anului 2024, conform Anchetei de conjunctura referitoare la tendințele activitații economice in perioada aprilie – iunie 2024, realizata de INS. Soldul conjunctural reprezinta diferența de percepția (percepție…

- Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a avertizat ca deși infracționalitatea contra patrimoniului (furturi in special) este in ușoara scadere, in ceea ce privește numarul inșelaciunilor prin mijloace de comunicare on-line se constata o creștere a acestui gen de fapte.Astfel, doar in primele ...

- Mediul de afaceri din Romania este in secolul 21 si politicile publice sunt in secolul 20, de aici avem plati ilicite, economia subterana sau ceea ce noi numim concurenta neloiala, a afirmat , presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, citat de Agerpres. “O…

- ”Agroserv Mariuta (BVB: MILK), companie romaneasca de agricultura si detinatoarea brandului Laptaria cu Caimac, raporteaza vanzari de 80 de milioane de lei in 2023, o crestere de 10% fata de 2022, si un rezultat operational de 4,3 milioane de lei, o majorare cu 27% comparativ cu anul precedent. In contextul…

- In recenta sa aparație in cadrul emisiunii Puterea a Patra, fost Ministrul al Economiei și ex-director al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica , Octavian Calmic a vorbit despre situația economica din Republica Moldova. Potrivit lui, economia țarii a atins nivelul anilor 1990 și din pacate…

