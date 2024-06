Stiri pe aceeasi tema

- Fost secretar de stat in Ministerul de Finanțe, economistul Gabriel Biriș, susține e-TVA, masura adoptata de Guvern prin OUG, este „o inepție”, iar contabilii au dreptate atunci cand protesteaza fața de aceasta masura.

- Ministrul Finanțelor Marcel Boloș a reușit sa enerveze din nou mediul de afaceri, dupa un anunț pe Facebook ca de la 1 august intra in vigoare e-TVA. Masura ar urma sa reduca evaziunea fiscala, dar antreprenorii și contabilii sunt revoltați și spun ca noua masura va duce la abuzuri și va pune presiuni…

- Prețurile RCA vor ramane plafonate pentru inca 3 luni, pana la data de 30 septembrie 2024, potrivit unui proiect al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), anunțat miercuri de Ministerul de Finanțe. Masura este motivata de un dezechilibru dintre cerere și oferta in piața RCA, care ar putea duce…

- Ursus Breweries, cel mai mare producator roman de bere, detinut de grupul japo-nez Asahi, a finalizat anul 2023 cu o cifra de afaceri de 2,67 miliarde de lei, in crestere cu 17 la suta fata de anul precedent, arata datele de la Ministerul de Finante. Evolutia vine in contextul in care, la nivel de productie,…

- Mulți dintre ei au boicotat aseara tradiționalul eveniment „Noaptea Europeana a Muzeelor”, pentru a atrage atenția, astfel ca autoritațile intarzie sa-i aduca la un nivel de salarizare similar cu alți angajați care au aceleași atribuții. Bibliotecarii, de exemplu, reclama ca nu au primit majorarile…

- Mediul de business valideaza politica PSD de control al inflației și a creșterii Produsului Intern Brut (PIB). Nivelul de incredere a managerilor romani in economie a atins cea mai mare valoare masurata in ultimii patru ani. Astfel, indicele Confidex by Impetum Group a ajuns la cel mai inalt nivel de…

- Masura de a extinde cu doua luni perioada in care nu vor fi aplicate sanctiuni pentru nerespectarea obligatiei de a transmite facturile in sistemul RO e-Factura este benefica pentru mediul de afaceri.

- Mediul de afaceri din Romania este in secolul 21 si politicile publice sunt in secolul 20, de aici avem plati ilicite, economia subterana sau ceea ce noi numim concurenta neloiala, a afirmat , presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, citat de Agerpres. “O…