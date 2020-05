Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara spune ca noua schema de tratament pentru pacientii infectati cu coronavirus, care include anticoagulante, antivirale si antiinflamatorii, a inceput sa functioneze, mai ales la cei cu forme severe de COVID-19, iar acestia…

- Medicul Virgil Musta a declarat ca, dupa o luna de la impunerea unei noi scheme de tratament pentru pacientii cu COVID-19, in special cazurilor grave, rezultatele sunt pozitive. "Am facut o analiza sumara in care am vazut ca de aproximativ o luna, de cand dam tratatament anticoagulant precoce…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara a anuntat ca pacientii care s-au vindecat in acest spital, de COVID - 19, vor fi rechemati in unitatea medicala pentru a fi inclusi intr-un program de recuperare pulmonara si cardiaca. Este vorba in special de cei…

- Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara aplica o noua schema de tratament pentru pacientii infectati cu coronavirus. Aceasta schema a fost gandita de medicul Virgil Musta, seful sectiei de Boli Infectioase din acest spital, si are rolul de a reduce numarul pacientilor care ajung…

- Medicul Virgil Musta, sef de sectie la Spitalul de Boli Infectioase 'Victor Babes' din Timisoara, a raspuns luni la Digi24 la intrebarea „Care este explicația faptului ca printre decedați s-au aflat și tineri fara istoric de boala?”. „Se stie ca pot fi si acesti pacienti afectati. Exista acea furtuna…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, cel care a vindecat peste 200 de pacienți bolnavi de coronavirus, spune ca ”suntem inca pe panta ascendenta a imbolnavirilor si a deceselor” si ca ”sunt tot mai multi pacienti in stare grava internati, iar sectiile…

- Șeful sectiei de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, medicul Virgil Musta, a realizat o lista cu masuri pe care le poate lua fiecare cetatean pentru a evita contaminare. In cadrul instituției medicale la care lucreaza au fost vindecati pana in acest moment cei mai multi pacienti…

- Ziarul Unirea Care este schema de tratament diferita a Spitalului din Timișoara, unde rata de VINDECARE a pacienților infectați cu COVID-19 este de peste 94% Care este schema de tratament diferita a Spitalului din Timișoara, unde rata de VINDECARE a pacienților infectați cu COVID-19 este de peste 94%…