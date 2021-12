Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educație, Sorin Cimpeanu, spune ca susține in continuare eliminarea pragului de 60% profesori vaccinați impus la deschiderea școlilor cu prezența fizica. Intrebat despre ce se va intampla daca testele rapide nu ajung in timp util in școli, Cimpeanu a declarat ca nu vrea sa iși asume responsabilitatea…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat joi, in cadrul caravanei despre beneficiile vaccinarii, ca Romania este ”ca intr-un razboi”. Valeriu Gheorghița: Unii știu sa foloseasca deja aceasta arma „Suntem ca intr-un razboi. Chiar daca nu vedem cu ochiul liber acest inamic,…

- Prezent la Colegiul Prefectural, medicul Lucian Colța, unul dintre cei mai renumiți ginecologi din județ le recomanda gravidelor sa se vaccineze. Asta in contextul in care, in valul 4 al pandemiei de Covid, a intalnit nenumarate complicații la aceasta categorie. O tanara gravida de 20 de ani, nevaccinata,…

- Primarul Brașovului, Allen Coliban (USR), susține ideea obligativitații vaccinarii anti-COVID in randul funcționarilor publici, spunand ca trebuie sa fie o decizie naționala pe baza unei strategii de combatere a pandemiei. Primarul Brașovului a spus, intr-un interviu pentru stirileprotv.ro, ca este…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 reduce cu 90% riscul de spitalizare si de deces si este eficienta si impotriva variantei Delta, arata un amplu studiu realizat in Franța și publicat luni. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, cercetatorii au comparat datele preluate de la 11 milioane de persoane vaccinate,…

- Aproape 3.500 de elevi din judetul Bacau invata in sistem online, dupa ce s-au inregistrat cazuri de infectare cu noul coronavirus atat in randul elevilor, cat si al cadrelor didactice sau nedidactice. Potrivit informatiilor furnizate de Institutia Prefectului Bacau, un numar de 137 de clase, cu 3.462…

- Neglijenta? Fițe? Complot cu autoritatile „ca sa dea bine la imaginea scolii”, la deschidere? Politica in scoli - face ravagii! Acestea par ca sunt ingredientele ce au facut ca de la inceputul scolii in format fizic, nu mai putin de 3 unitati d einvatamant cotate ca fiind "de fițe" din Buzau sa aibe…

- Vaccinarea obligatorie anti-COVID pentru personalul sanitar intra in vigoare miercuri in Franta, masura care priveste circa 2,7 milioane de persoane si impotriva careia o minoritate se opune cu inversunare, informeaza Agerpres . Pentru a putea continua sa-si exercite profesia, toti angajatii din sectorul…