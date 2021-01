Stiri pe aceeasi tema

- Amanarea rapelului la vaccinul anti-COVID, luata in considerare in alte state, ar putea fi o soluție și pentru Romania, in ideea de a imuniza cat mai multe persoane, in condițiile in care stocurile sunt limitate. Administrarea celei de-a doua doze de vaccin anticoronavirus poate fi amanata și in Romania,…

- Autoritatile au decis ca, incepand de luni, restaurantele, cafenelele, barurile si salile de jocuri de noroc din municipiul Bistrita sa isi reia activitatea in interior, cele din domeniul HORECA in limita a 30% din capacitate, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a coborat sub 3 la mia de locuitori,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat miercuri ingrijorat de cresterea mortalitatii cauzate de noul tip de coronavirus in Rusia, insa fara a ordona deocamdata inasprirea masurilor restrictive menite sa stavileasca epidemia, informeaza AFP, preluata de Agepres. “Numarul de noi cazuri creste (…)…

- Valul al doilea al pandemiei de coronavirus este și in Romania intr-o creștere alarmanta. Mai mulți specialiști sunt convinși ca numarul de infectari va continua sa creasca rapid atingand cote dramatice, mai ales pentru sistemul de sanatate. Unul dintre specialiști, cercetatorul roman Octavian Jurma,…

- Prognoza de toamna a Comisiei Europene arata cifre infrijoratoare pentru Romania: o scadere economica de 5,2% in acest an (urmata de o revenire de 3.3% anul viitor) și un deficit bugetar de 10,3% in acest an (urmat de deficite și mai mari in 2021 și 2022). Cifrele privind scaderea economica sunt mai…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a dispus ca fiecare mare spital din tara sa-si creeze o sectie pentru bolnavii de COVID-19, dupa ce miercuri Bulgaria a atins un record de peste 4.000 de infectari zilnice si mai multi pacienti cu simptome severe de COVID-19 nu au fost primiti in spitale, relateaza agentia…

- Inspectorul școlar general Mihai Mureșan, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Nasaud este convins ca Romania ar trebui sa ia exemplul Franței sau Angliei, țari care ”au inchis tot mai puțin școala”. ”Mai multe studii au aratat ca școala nu este principalul factor de raspandire a virusului…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a comentat ultimele cifre facute publice de Grupul de Comunicare Strategica și spune ca numarul cazurilor de bolnavi Covid-19 din țara noastra o sa creasca progresiv. „Vom avea o creștere progresiva și-n urmatoarele zile. Masurile luate ar trebui sa-și faca efectul…