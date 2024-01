Stiri pe aceeasi tema

- Patru cadre medicale din Gorj au ajuns dupa gratii pentru ca ar fi pus la cale o adevarata rețea infracționala. In numai o luna, 75 de persoane le-ar fi platit intre 400 și 1.000 de lei fiecare, ca sa obțina pensionarea anticipata. Cu banii obținuți ilegal de-a lungul ultimilor ani, medicul care coordona…

- Patru persoane au fost reținute in urma perchezițiilor DGA de ieri de la Policlinica Targu Jiu și Casa Județeana de Pensii Gorj. Este vorba despre un medic și o asistenta medicala de la Casa de Pensii, o infirmiera de la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu, precum și un medic oftalmolog de la o clinica…

- Intantele de judecata au dispusa condamnarea la doi ani de inchisoare a unui barbat de 43 de ani, din comuna Murgasi, acuzat de comiterea infractiunii de ultraj. Barbatul este acuzat ca, in mai 2023, a lovit cu o furca un politist care a intervenit pentru aplanarea unui scandal. Incidentul a avut loc…

- Un barbat, din judetul Tulcea, acuzat de omor calificat, viol, distrugere si profanare de cadavre sau morminte, a fost condamnat de judecatorii de la Tribunalul Tulcea la aproape 20 de ani de inchisoare.Decizia Tribunalului Tulcea nu este definitiva, ea putand fi contestata la Curtea de Apel Constanta.Dosarul…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la 10 ani si 9 luni de inchisoare un barbat de 45 de ani, deferit justitiei pentru tentativa de omor, loviri sau alte violente si incalcarea ordinului de protectiei. Potrivit oamenilor legii, barbatul le-a atacat cu un cutit pe fosta concubina si pe mama…

- In referire la speța ,,lovirea sau alte violențe”, petrecuta la un patinoar din municipiului Ploiești, la data de 2 decembrie a.c., IPJ Prahova comunica urmatoarele: Cu ocazia expunerii situației de fapt procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, incadrarea juridica a faptei…

- La data de 21 noiembrie a.c., polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Turda, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara, in municipiul București și in localitatea Dobroești, județul Ilfov, intr-un dosar penal…

- Perchezitii in doua locatii din municipiul Sibiu, intr-o ancheta de corupție care vizeaza un medic. ”Ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – SJA Sibiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, au efectuat perchezitii in doua…