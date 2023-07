Stiri pe aceeasi tema

- DSP Constanta anunta valori crescute de E.coli in Marea Neagra, in doua puncte: Mamaia Rex si Mamaia Aurora. Acestea sunt de peste 1.000 de unitati, in conditiile in care valorile nesatisfacatoare sunt mai mari de 500. Cu toate acestea, Directia de Sanatate Publica spune ca nu se impun masuri speciale…

- Turiștii de la Eforie Nord, care folosesc marea pe post de toaleta, pun in pericol sanatatea tuturor celor aflați pe litoral. In apa au fost descoperite concentrații mari ale bacteriei E.coli. Specialiștii de la Direcția de Sanatate Publica spun ca scaldatul este permis, in timp ce medicii le recomanda…

- Chiar daca bacteria Escherichia coli a fost detectata in cantitați mari la Eforie Nord, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica a Judetului Constanta spun ca este vorba doar despre „un episod pasager”, iar imbaierea este permisa in zona respectiva, noteaza News.ro.Astfel, probele recoltate din…

- Pericol de infecție in stațiunile de pe litoral, unde a fost descoperita bacteria Escherichia Coli (E.coli), care poate cauza boli intestinale, in apa marii. Bacteria a fost descoperita in apa marii din stațiunile Eforie Nord și Navodari. In weekend, nivelurile au ajuns la peste 1.300 de unitați, in…

- Apa marii din stațiunile Eforie Nord și Navodari a fost contaminata cu Escherichia Coli, o bacterie care poate cauza boli intestinale. In weekend, nivelurile au ajuns la peste 1.300 de unitați, in Navodari.Cel mai mare nivel al acestei bacterii din aceasta vara a fost detectat in punctul Eforie NORD…

- Potrivit unui sondaj realizat de o platforma hoteliera online, 90% dintre respondenți au auzit despre zvonurile de risc de contaminare cu holera la Marea Neagra, care au aparut in ultimele zile in contextul aruncarii in aer a Kahovka din Ucraina. Cu toate ca valul de panica a facut rapid inconjurul…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a afirmat ca nu exista niciun pericol de holera pe litoralul romanesc si ii sfatuieste pe toti romanii sa mearga la mare si a precizat ca aceasta poveste a pericolului holerei la Marea Neagra este neadevarata, dar si deplasata.„Nu exista niciun pericol si eu sfatuiesc…

- Orice discuție despre riscul apariției holerei pe litoralul romanesc ca urmare a prabușiri in Ucraina a barajului Nova Kahovka este deplasata, a declarat ministrul Sanatații Alexandru Rafila, sambata seara intr-un interviu pentru Antena3.„Nu exista niciun pericol si eu sfatuiesc toti romanii sa mearga…