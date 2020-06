Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de medici legiști trage public un semnal de alarma asupra pericolului favorizarii corupției instituționalizate in medicina legala, printr-un proiect legislativ aflat in dezbaterea Camerei Deputatilor (PLX.333/2020). In comunicatul transmis Sursa Zilei, medicii legiști arata cat de periculoase…

- Doi geneticieni romani explica cele mai noi descoperiri științifice axate pe elucidarea cauzelor pentru care Covid-19 ataca in forme atat de diverse organismul uman. Intr-un articol exlusiv pentru Sursa Zilei, pe care il redam integral, dr. Ligia Barbarii, medic legist, șeful Laboratorului de Genetica…

- Senatul a adoptat, ca prima camera sesizata, proiectul de lege privind starea de alerta din 15 mai, urmand ca miercuri sa fie supus votului final in Camera Deputaților. Senatorii au adus mai multe amendamente proiectului de lege trmis de Guvern spre adoptare. Conform unui amendament propus de senatorul…

- Un biolog medical din Romania explica de ce unele teste de coronavirus afișeaza un rezultat pozitiv fals, dar și de ce nu poate fi crescuta capacitatea de testare in Romania. Adriana Dima, biolog medical din Brașov, confirma practic informațiile furnizate exclusiv pentru Sursa Zilei de șefa Laboratorului…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca PSD va vota “responsabil” privind prelungirea starii de urgența, joi, in Parlament. “Incompetența Guvernului in gestionarea crizei, dar și lipsa oricarui dialog pentru un plan de masuri economice și sociale ne pun sa alegem intre doua rele: sa…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 157 persoane…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a urcat la 79. Ultimul caz raportat este o femeie de 84 de ani din București. “Urmare a raspunsului SUUB, in data de 27 martie 2020 a fost inregistrat un deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Deces 79 Femeie, 84 ani, mun. București, prezentat…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența din Capitala a luat, vineri seara, decizia de a inchide, de sambata, toate parcurile din București, pentru a preveni raspandirea epidemiei de coronavirus, anunța Digi24. Decizia va fi pusa in aplicare de polițiștii locali care se vor asigura ca oamenii…