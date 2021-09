Medicii au una dintre cele mai mari rate de sinucidere dintre toate profesiile

Stiri pe aceeasi tema

- Intentia Guvernului de a reglementa, prin lege, obligatia unor categorii profesionale de a se testa periodic, din fonduri proprii, in cazul in care nu sunt vaccinati anti-Covid 19 este criticata de președintele PSD, Marcel Ciolacu. „E clar ca valul patru e scapat de sub control. Acuma vii in plina pandemie…

- Femeia era insarcinata in aproximativ opt luni cand si-a dat seama ca nu mai simte fatul. Aceasta era infectata cu noul coronavirus și a mers la Maternitatea din Birmingham pentru a solicita ajutorul medicilor, conform Metro Online .A avut de facut un drum de numai cateva minute, insa la maternitate…

- Secțiile de terapie intensiva COVID din București sunt pline, iar tendința este ca la spital sa ajunga familii intregi, inclusiv cu bebeluși de o luna, avertizeaza medicii. Medicii din Capitala sunt din nou in alerta dupa ce in ultimele zile numarul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut. Ei…

- Acum un an, pe 28 august 2020, in Romania erau inregistrate 84.468 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Tot in aceeași zi erau raportate de autoritați 1.318 cazuri noi de imbolnavire pe zi. Facand o comparație cu datele furnizate astazi de autoritați se pare ca ne aflam in aceeași situație…

- Personalul din sistemul de sanatate este vulnerabil in fata anuntatului val 4 al epidemiei Covid. Aproape 40% dintre angajatii unitatilor medicale de stat nu au imunitate in fata virusului. Desi au avut posibilitatea de a se vaccina inca de la inceputul campaniei, de la sfarsitul anului 2020, un procent…

- Apelul vine la aproape o luna de cand Maternitatea și-a redeschis porțile și pentu pacienții non-Covid. In prezent, la Maternitatea Bucur sunt doar trei medici ATI.Medicii spun ca este imposibil ca cei trei sa asigure toate garzile necesare, astfel ca internarile, operațiile și nașterile ar putea fi…

- Trei noi cazuri de coronavirus au fost depistate la sportivii participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au anuntat, vineri, ca inca trei sportivi au fost testati pozitiv cu coronavirus, dintre care unul este cazat in satul olimpic, relateaza L’Equipe. …

- O femeie din Belgia a murit dupa ce s-a infectat simultan cu doua tulpini diferite de coronavirus. Pacienta in varsta de 90 de ani a murit dupa ce s-a infectat simultan cu doua tulpini diferite de coronavirus – Alfa și Beta. Conform BBC, femeia nu fusese vaccinata anti-Covid. Pacienta a fost internata…