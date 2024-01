Medicii au aflat legătura dintre sistemul imunitar și depresie: E o strategie! Sistemul imunitar ne face sa ne simțim rau din toate punctele de vedere cand suntem bolnavi. De ce? Pentru ca elibereaza citokine proinflamatorii care ajung la creier și modifica activitatea acestuia. Acestea ne fac sa ne simțim obosiți, fara energie, lipsiți de concentrare, singuri și chiar anxioși sau deprimați. Este o strategie a sistemului imunitar pentru a ne proteja și pentru a ne ajuta sa ne odihnim și sa ne recuperam mai rapid. Citokinele proinflamatorii sunt proteine care sunt produse de celulele imunitare pentru a comunica intre ele. Acestea joaca un rol important in raspunsul inflamator,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

