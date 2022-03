Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipamente medicale pentru specializarea ATI, dar și medicamente vor ajunge drept donație la Spitalul din Odessa, pentru a ajuta victimele razboiului din Ucraina. Solidara este Asociația pentru ATI „Aurel Mogoșeanu", coordonata de medicul Dorel Sandesc.

- Peste 200 de tone de alimente, produse de igiena și de strica necesitate, medicamente și materiale tehnico-sanitare au ajuns sambata, 12 martie, in zona Cernauți. Donațiile vor ajunge mai departe in zonele cele mai afectate de razboi. Convoiul umanitar format din 11 autovehicule (tiruri, camioane, ...

- Inca din primele zile ale conflictului din Ucraina, numeroși oameni cu suflet mare s-au mobilizat pentru a-i sprijini pe vecinii noștri. Un ucrainean nascut in Romania a cerut ajutorul clujenilor pentru a strange medicamente și materiale sanitare pentru cei din spitale și de pe front.Barbatul…

- Parohiile Ortodoxe din Saliștea de Sus, Protopopiatul Vișeu, prin preoții Vancea Gavriș, Timiș Ioan și Pintea Nicolae continua sa asigure prezența in stația Peco din localitate. In fiecare zi sunt pregatite 150 de pachete cu mancare (sandvis, iaurt, fructe și apa), scutece, dulciuri, hainuțe pentru…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, luni, infratirea dintre Bucuresti si Kiev. De asemenea, CGMB a aprobat si un protocol intre ASSMB si Crucea Rosie Romana, alocand 5 milioane de lei pentru cumpararea de medicamente si materiale sanitare cu destinatia Ucraina.

- Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii AMDTDD cauta sprijin medical specializat pentru un tanar in varsta de 19 ani din Ucraina, bolnav de cancer.El urma sa fie operat in regiunea Odessa, dar din cauza razboiului interventia chirurgicala nu mai poate fi efectuata.Directorul spitalului…

- Medicamente in valoare de 5000 de lei și lapte praf pentru copii in valoare de 1000 de lei, precum și produse de ingrijire copii, au fost trimise miercuri in taberele de refugiați de catre Colegiul Farmaciștilor SuceavaRefugiații care ajung la noi din țara vecina, Ucraina, invadata de Rusia, ...

- Consiliul Judetean (CJ) Tulcea a transmis deja regiunii Odessa, Ucraina, primele ajutoare constand in medicamente, iar acum cauta solutii pentru sprijinirea a 50 de persoane care au nevoie de dializa, a anuntat miercuri, in timpul unei conferinte de presa, presedintele institutiei, Horia Teodorescu.…