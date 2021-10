Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| Romania APROBA medicamentul Favipiravir pentru tratarea Covid-19 Romania APROBA medicamentul Favipiravir pentru tratarea Covid-19 Romania a decis sa aprobe utilizarea medicamentului Favipiravir in tratarea Sars-Cov-2. Masura a fost luata tocmai pentru a trata pacienții cu forme ușoare. Ministrul…

- Romania a intrat de joi seara in zona roșie pe lista țarilor cu risc epidemiologic din cauza numarului mare de infectari cu Sars-Cov-2. Joi a fost ziua in care țara noastra a inregistrat un record absolut de cazuri de Covid-19, peste 12.000. Alaturi de Romania, in zona roșie au intrat și Republica Moldova…

- Autoritațile au intrat in alerta la Timisoara, dupa ce un migrant confirmat cu COVID-19 a disparut din spital. Barbatul, in varsta de 40 de ani, internat la secția de pe strada Daliei a Spitalului Municipal din Timișoara, a fost dat in urmarire generala. Jaman Ibrahim Shukr se afla in spital din 22…

- Ministrul interimar al sanatații Cseke Attila anunța ca varful pandemiei se va inregistra la jumatatea lunii octombrie cand, Romania se va confrunta chiar și cu 20.000 de cazuri de infectarari cu Covid-19 pe zi. „Din ce spun specialiștii, varful valului 4 va fi undeva la mijlocul lunii octombrie sau…

- Autoritațile trag un semnal de alarma dupa ce s-a constat o creștere mult mai rapida a cazurilor de infectare cu Covid-19 in ultima perioada. Autoritațile estimau in urma cu trei saptamani ca, din septembrie, Romania s-ar putea confrunta cu un numar de 1500 de infectari zilnice. Dat fiind numarul bolnavilor…

- Autoritațile constanțene iau noi masuri pe Litoral, ca urmare a creșterii numarului de imbolnaviri de COVID-19. In zonele aglomerate ar putea aparea patrule, care sa verifice daca turistii respecta restrictiile. Vor fi si controale in mijloacele de transport in comun si in restaurante. “Este o perioada foarte…

- Turiștii care ajung in Malta vor f nevoiți sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19. Asta dupa ce autoritațile malteze au decis sa inchida granitele pentru persoanele nevaccinate din cauza numarului crescut de infectari din ultima perioada. Ministrul Sanatatii, Chris Fearne, a anunțat ca testul…