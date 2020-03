Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 92 de cazuri de infectii cu SARS CoV 2 la personalul medical au fost confirmate la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, a anuntat, marti, pe pagina de Facebook, Federatia SANITAS din Romania. Sindicalistii de la SANITAS sustin ca in randul personalului medical de la SJU Suceava se…

- Sora unui doctorițe de la Spitalul Județean din Suceava relateaza un scurt dialog pe care l-a avut cu aceasta.“Cand Corona devine atat de reala incat te sufoca și te doare literal fiecare bucațica de corp de teama celui iubit ție. Situația din Suceava este strigatoare la cer. 70 de cadre medicale infectate.…

- Simona Semen, sora unui cadru medical de la Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava, a postat pe internet un mesaj cutremurator despre ceea ce a provocat virusul COVID-19 în Bucovina. "Când Corona devine atât de reala încât te sufoca și te doare literal…

- 27 de cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, dintre care 18 medici 9 asistenți au fost confirmați pozitiv pentru coronavirus și sunt toți internați internati la izolare in sectia extinsa de Boli Infectioase, potrivit unui comunicat de presa al...

- Un numar de 18 medici de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava (6%) si noua asistenti medicali (2%) au fost confirmati pozitiv la testul pentru noul coronavirus, toti fiind internati la izolare in sectia extinsa de Boli Infectioase, potrivit unui comunicat de presa al SJU. Sursa citata precizeaza…

- Stefan Mandachi scrie pe Facebook ca ofera gatuit cazare in hotelul sau de patru stele de la marginea municipiului Suceava pentru cadrele medicale care interactioneaza cu pacienti suspecti de coronavirus, fara sa beneficieze in schimb de vreo subventie din partea statului. "Ofer gratuit hotelul pentru…

- Filosoful Mihai Sora (103 ani) a indemnat la izolare in case, in contextul epidemiei de coronavirus si dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va decreta stare de urgenta in Romania, la inceputul saptamanii viitoare.”Buna dimineata, copii! Stam cuminti in casa, da? Citim, scriem, desenam, jucam…

- O profesoara de engleza in varsta de 33 de ani din Suceava, care s-a reintors la sfarsitul lunii ianuarie din China, a fost internata, vineri, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava cu suspiciune de infectie cu coronavirus, fiind transferata ulterior la Iasi. Directorul DSP Suceava, Silvia Boliacu,…